Detenido un hombre en A Coruña por proferir amenazas portando un arma

El pasado sábado por la noche, la Policía Nacional detuvo en A Coruña a un hombre por proferir amenazas mientras blandía una pistola que finalmente resultó ser de balines.

Los hechos se produjeron en la avenida de Finisterre en la noche del sábado al domingo, cuando las fuerzas de seguridad fueron alertadas al recibir un aviso de una pelea y de un hombre que gritaba que "iba a matar" a alguien. Según algunos testigos, el hombre también habría mostrado un cuchillo.

A su llegada, los agentes iniciaron la investigación identificando a varios testigos hasta localizar al hombre, que en el momento de la detención portaba un arma de balines, pero no el supuesto cuchillo.