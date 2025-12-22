David Castelo, de la administración El Gato Negro que ha repartido 200.000 euros: "Ha sido una campaña larga"

La administración de lotería El Gato Negro, situada en la Avenida Gran Canaria, está de celebración. Un tercer premio ha caído en este establecimiento gracias al número 90.693, agraciado con 50.000 euros por décimo. El mismo que cayó en el centro comercial de Os Rosales esta mañana.

En total, la administración ha repartido 200.000 euros, tras la venta de cuatro décimos de este número. "Esta campaña se ha hecho larga, pero ha valido la pena, porque al menos ha caído aquí algo", asegura David Castelo, uno de los empleados, que se define a sí mismo como "el Calvo de la Lotería".

Son tres los trabajadores que acuden a diario a esta administración: Marita, la propietaria y suegra de David, y Diego, que junto a él forman un equipo que esta mañana celebraba el premio con una sonrisa de oreja a oreja.

Describen el momento como "satisfactorio", especialmente después de las intensas semanas de trabajo previas al sorteo. El número fue expedido por máquina, por lo que no lo tenían físicamente en la administración en el momento de la venta.

Por el momento no se ha pasado nadie a recoger el premio, pero en El Gato Negro ya lo celebran como si les hubiera tocado a ellos. Y en el barrio ya circula el rumor, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del tercer premio entre ambas administraciones, y es que la del centro comercial de Os Rosales está a tan solo 100 metros de distancia del de Gran Canaria.