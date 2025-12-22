A Coruña abre el día de la Lotería de Navidad con los paraguas a mano

Una calle de A Coruña el día de la Lotería de Navidad. Quincemil.

El día del sorteo de la Lotería de Navidad va a llegar con lluvias a la ciudad de A Coruña. Meteogalicia pronostica una probabilidad de precipitaciones del 75% durante toda la mañana, un porcentaje que disminuirá al 70% de tarde y al 60% de noche, y que seguirá decreciendo con el paso de los días hasta la llegada de Papá Noel.

Los cielos por su parte se presentarán con una imagen de nubes y claros, salvo momentos puntuales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán moderadamente hasta los nueve grados y las máximas se mantienen sin cambios en unos valores de doce grados.

La calidad del aire será favorable en general, para cerrar el año 2025.