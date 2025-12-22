Ofrecido por:
A Coruña abre el día de la Lotería de Navidad con los paraguas a mano
Meteogalicia pronostica lluvias tanto para hoy como para mañana, descendiendo la probabilidad en cuanto se acerque Papá Noel a las casas de los coruñeses
El día del sorteo de la Lotería de Navidad va a llegar con lluvias a la ciudad de A Coruña. Meteogalicia pronostica una probabilidad de precipitaciones del 75% durante toda la mañana, un porcentaje que disminuirá al 70% de tarde y al 60% de noche, y que seguirá decreciendo con el paso de los días hasta la llegada de Papá Noel.
Los cielos por su parte se presentarán con una imagen de nubes y claros, salvo momentos puntuales.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán moderadamente hasta los nueve grados y las máximas se mantienen sin cambios en unos valores de doce grados.
La calidad del aire será favorable en general, para cerrar el año 2025.