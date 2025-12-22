Una calle de A Coruña el día de la Lotería de Navidad.

Una calle de A Coruña el día de la Lotería de Navidad. Quincemil.

A Coruña abre el día de la Lotería de Navidad con los paraguas a mano

Meteogalicia pronostica lluvias tanto para hoy como para mañana, descendiendo la probabilidad en cuanto se acerque Papá Noel a las casas de los coruñeses

El día del sorteo de la Lotería de Navidad va a llegar con lluvias a la ciudad de A Coruña. Meteogalicia pronostica una probabilidad de precipitaciones del 75% durante toda la mañana, un porcentaje que disminuirá al 70% de tarde y al 60% de noche, y que seguirá decreciendo con el paso de los días hasta la llegada de Papá Noel.

Imagen de archivo de décimos de Lotería de Navidad

Los cielos por su parte se presentarán con una imagen de nubes y claros, salvo momentos puntuales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán moderadamente hasta los nueve grados y las máximas se mantienen sin cambios en unos valores de doce grados.

La calidad del aire será favorable en general, para cerrar el año 2025.