César, lotero en el Agra del Orzán que ha vendido el tercer premio de Lotería de Navidad: "Se queda en el barrio"

César, dueño de la administración que ha vendido el tercer premio de Lotería de Navidad: "Se queda en el barrio" Enrique Romanos Tardío

La Lotería de Navidad se estaba haciendo de rogar este 2025 en A Coruña, hasta que llegó el tercer premio. Parte de este ha sido vendido en tres administraciones de la ciudad: en las ubicadas en Alcalde Lens, en el número 26, avenida de Gran Canaria 3 y el centro comercial Los Rosales. El número agraciado ha sido el 90.693; cada poseedor de un décimo recibirá 50.000 euros.

César, el propietario de la administración del número 26 en Alcalde Lens, en el Agra del Orzán y a un paso de la calle Barcelona, celebra que se trata de un número que tienen abonado desde hace años: "Lo compraron clientes habituales, gente del barrio, excepto una parte que llevó una panadería en Os Rosales".

Para este lotero, la suerte este año estaba de su parte: "Ya era hora de que tocara. Siempre que damos un premio de más de un millón de euros en la Primitiva o en la Bonoloto, ese año nos toca en Navidad". Una teoría que se confirma con la historia del local. "El primer año en el que dimos el Gordo, habíamos dado un premio de 1.040.000 euros, y otro año dimos un millón y pico de euros, y también ocurrió que tocó el Gordo". Este año, además, dieron un premio de un millón de euros, y ahora ha tocado el tercer premio de Navidad.

Premio en la carnicería del Familia

Una gran parte de este premio se ha quedado entre los vecinos de este barrio de A Coruña, entre ellos las trabajadoras de la carnicería del supermercado Familia situado en el número 12 de Alcalde Lens, justo enfrente de la Administración de Lotería.

Trabajadoras del Familia celebran el tercer premio

Las trabajadoras celebraban emocionadas el premio, que habían comprado en la administración. En concreto, fue Manoli, una de las carniceras, quien se acercó a elegir el número.