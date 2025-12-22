Los bomberos de A Coruña encuentran sin vida a una persona en el interior de su vivienda

Intervención de los bomberos de A Coruña en la ciudad. Quincemil.

Los bomberos de A Coruña realizaron este domingo al mediodía una apertura forzada en una vivienda situada en la calle Manuel Deschamps, donde fue localizada una persona fallecida.

Según fuentes municipales, se trata de una persona que vivía sola y cuyo fallecimiento se habría producido por causas naturales. Para acceder al interior del inmueble, los efectivos tuvieron que hacer uso de la autoescalera.

Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local.