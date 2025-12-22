La administración de Os Rosales, en A Coruña, reparte el tercer premio: "Es una alegría"

En la administración As de Oro apenas tuvieron tiempo para celebrar. Las largas colas de clientes que se acercaron a comprar participaciones para otros sorteos de estas fechas no les dieron tregua ni siquiera para detenerse a comprobar con exactitud qué premio había caído en el establecimiento.

Los trabajadores del puesto de lotería del centro comercial Os Rosales, uno de los pocos negocios que permanecían abiertos en el recinto, vivían una mañana de celebración. Un tercer premio había sido vendido en la administración, lo que supone 50.000 euros por décimo. "No sabemos ni lo que hemos vendido", aseguraban entre risas y nervios.

La afluencia era tal que apenas podían atender a la prensa. La mayoría de los clientes aguardaban turno para comprar décimos de la Lotería del Niño o probar suerte con La Primitiva o Euromillones. Muchos se adelantaban ya al próximo sorteo tras comprobar que el Gordo pasó de largo por Galicia y que los premios en A Coruña fueron escasos.

“Es una alegría”, confesaban esta mañana a Quincemil. Y es que un lunes así resulta imposible de afrontar sin una sonrisa. Con una botella de champán en la mano, los trabajadores celebraban entre saltos y abrazos la ilusión de haber vendido un tercer premio en la ciudad.

Además, la suerte también dejó otros pellizcos en distintos puntos de A Coruña, como en el Familia de Alcalde Lens, donde la celebración continuaba a lo largo de la mañana.