El acusado de apuñalar a una mujer en A Coruña entra en prisión provisional investigado por homicidio

La habitación incendiada en un piso de Paseo de Ronda, donde un joven apuñaló a su compañera de piso. Cedida

El hombre acusado de apuñalar el pasado sábado a su compañera de piso en A Coruña se enfrenta a una investigación por un delito de homicidio. Tras su pase a disposición judicial esta misma tarde, la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad ha decretado su entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este pasado sábado, cuando el joven apuñalaba a su compañera de piso en el Paseo de Ronda de la ciudad, según las primeras investigaciones, por una pelea entre ambos convivientes que compartían este piso de estudiantes.

La pelea derivó en un incendio en una de las habitaciones, que dio lugar a una fuerte humareda que era visible desde algunos puntos de la ciudad.

A la llegada de los equipos de emergencia, alertados por el incendio, se trasladó a la joven agredida, que presentaba una puñalada en el cuello, al CHUAC, donde horas más tarde perdía la vida.

Poco después, la Policía Nacional se llevaba ya detenido al compañero de piso como presunto autor de la agresión, en un principio, investigado por un delito de tentativa de homicidio. Debido al fallecimiento de la joven, de poco más de 20 años, ahora el acusado se enfrenta a un posible delito de homicidio.

Este mismo lunes, el joven regresó al lugar de los hechos acompañado por agentes de la Policía para reconstruir los hechos. Según ha podido saber Quincemil, en los días previos el acusado se comportaba de manera extraña, diciendo que "escuchaba voces y que lo perseguían", tal y como relató una fuente cercana.

El día del apuñalamiento, el joven "se volvió loco". Las otras dos compañeras de piso lograron encerrarse en una habitación pero, según relataron estas fuentes, otra de las chicas no pudo hacerlo y en cuestión de un momento, la joven fue apuñalada en el cuello. A la llegada de los agentes se encontraba en el suelo del rellano perdiendo mucha sangre.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos.