Muere en el hospital la joven apuñalada ayer en A Coruña por su compañero de piso

La joven apuñalada este sábado por su compañero de piso en A Coruña ha fallecido esta madrugada en el hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La víctima había sido trasladada al CHUAC en estado crítico tras la agresión, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por las heridas sufridas en el cuello por un cuchillo.

Tras la operación, permanecía ingresada en la unidad de reanimación con pronóstico grave, a la espera de su evolución, que finalmente no fue favorable, según han confirmado a este medio fuentes hospitalarias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en el número 28 del Paseo de Ronda. Según las primeras investigaciones, la agresión se produjo tras una trifulca entre los ocupantes de la vivienda, durante la cual el presunto agresor se habría ensañado con la joven utilizando un arma blanca.

El suceso derivó además en un incendio en la habitación en la que ambos se encontraban. Las llamas y la intensa humareda se extendieron por la zona de Riazor, lo que provocó la alarma entre los vecinos y la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo formado por Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y varias ambulancias. A pesar del incendio, no se registraron más heridos aparte de la joven agredida, a la que varios testigos la vieron salir del edificio con "la cara ensangrentada". Ahora se sabe que fue debido al apuñalamiento en el cuello.

El compañero de piso fue detenido en el momento

Minutos después de los hechos, la Policía Nacional se llevaba detenido al compañero de piso de la víctima como presunto autor de la agresión, inicialmente investigado por un delito de tentativa de homicidio, que ahora podría ser recalificado tras el fallecimiento de la joven.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer tanto las circunstancias exactas de la agresión como el origen del incendio, aunque la principal hipótesis apunta a que ambos sucesos estarían relacionados. Por el momento se desconoce cómo terminó ardiendo la vivienda en la que se produjo el crimen.