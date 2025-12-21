Diego González Rivas recibe otro reconocimiento en A Coruña: El Club de Leones le otorga el premio Melvin Jones

Diego González Rivas ya está en A Coruña por la Navidad y, pese a que un retraso en los vuelos le hizo perderse un acto el día 19 viernes, este sábado 20 de diciembre recibió su homenaje en el Hotel Finisterre tal y como estaba previsto. Los Clubes de Leones Teresa Herrera y Os Pequerrechos le hicieron entrega del premio Melvin Jones, el mayor reconocimiento posible por parte de Lions Club International.

Este premio se llama así en honor al fundador de Lions Club International. Melvin Jones fue un empresario americano que en 1917 fundó esta asociación internacional que cuenta en todo el mundo con 46.000 clubes y 1,5 millones de miembros. En el caso de la ciudad de A Coruña, hay cuatro clubes en funcionamiento: el decano, el Torre de Hércules y los clubes Teresa Herrera y Os Pequerrechos, estrechamente vinculados.

Han sido estos dos los que han celebrado la gala en honor del famoso cirujano coruñés inventor de la técnica Uniportal VATS. Además de desarrollar este método para operar tumores de manera mínimamente invasiva, González Rivas ha enseñado la técnica por todo el mundo, y recientemente ha establecido la Fundación Diego González Rivas para operar en países que no cuentan con instalaciones médicas modernas.

El premio Melvin Jones se le entrega precisamente por sus labores humanitarias, y el acto tuvo lugar en la gala anual de los clubes Teresa Herrera y Os Pequerrechos, que congregó a numerosos asistentes el sábado por la noche.