Culleredo (A Coruña) culmina la primera fase de la renovación integral del centro de Vilaboa

El Concello de Culleredo ha completado los trabajos de asfaltado de la calle Domingo Sierra, en pleno centro de Vilaboa, una actuación clave dentro del proyecto de modernización integral de esta vía, concebido para mejorar la seguridad, los servicios y la imagen urbana de la zona. La intervención forma parte de un plan más amplio que supera los 800.000 euros de inversión y que se desarrollará en dos fases.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, subraya la importancia de esta obra, especialmente tras la humanización previa de la avenida de Vilaboa, que derivó buena parte del tráfico hacia Domingo Sierra. "Era una actuación muy necesaria y supondrá una modernización absoluta de la calle", señala el regidor.

La primera fase de los trabajos, que encara ahora sus últimos remates, abarcó el tramo comprendido entre la glorieta del olivo y la calle Condes de Andrade, con un presupuesto de 441.601,02 euros. Durante esta intervención, la calle fue reurbanizada por completo, con nueva pavimentación tanto en la calzada como en las aceras.

Las aceras incorporan losetas reforzadas en las entradas de los garajes y siguen la estética utilizada por el Concello en otros proyectos de humanización, lo que contribuye a una mejora notable del entorno urbano. Además, se instalaron elementos de mobiliario urbano y se realizaron plantaciones para reforzar el carácter más amable y peatonal de la vía.

Seguridad para los peatones

En materia de seguridad vial, se ejecutaron dos pasos de peatones sobreelevados y se renovó la señalización. A nivel de servicios, la actuación incluyó la instalación de nueva iluminación eficiente con tecnología LED, así como mejoras en las redes de saneamiento y abastecimiento.

El proyecto tendrá continuidad con una segunda fase ya aprobada, que se extenderá desde la calle Condes de Andrade hasta la glorieta de la fuente de Vilaboa. Esta nueva actuación contará con un presupuesto de 336.414,05 euros y permitirá completar la transformación de uno de los ejes residenciales más relevantes del núcleo.

Estas obras se enmarcan en el proceso de humanización que el Concello impulsa en Vilaboa. "Desde el primer momento tuvimos claro que la modernización no debía limitarse a la avenida principal, sino alcanzar también a la red de calles residenciales", explica Rioboo.

Las mejoras urbanas en el núcleo continuarán en las próximas semanas con actuaciones en la plaza Sagrada Familia y en el tramo de la avenida comprendido entre la autopista y Fonte da Balsa, consolidando así una transformación progresiva del centro de Vilaboa.