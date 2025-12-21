A Coruña encara la recta final de la ampliación de BiciCoruña con siete nuevas bases activas

El Concello de A Coruña afronta la cuenta atrás para culminar la segunda fase de expansión de BiciCoruña, concebida para reforzar el servicio en los barrios de la ciudad atendiendo a las demandas vecinales y también a la existencia de puntos estratégicos con mayor flujo y número de desplazamientos por parte de las personas usuarias.

La ampliación, que se marcó como objetivo alcanzar un total de casi 80 bases distribuidas entre los diez distritos de A Coruña, arrancó con cerca de medio centenar de estaciones ya operativas. De este modo, a lo largo de los últimos meses se ha trabajado para habilitar otras 29 nuevas, con avances especialmente visibles en este último tramo del año.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó hoy de que a mediados de esta semana entraron en servicio siete estaciones —ya instaladas previamente— en los barrios de Os Mallos (junto al centro cívico y en la calle Eusebio da Guarda), el Ensanche (calle Alfredo Vicenti), Monte Alto (calle Vila de Cambre), Pescadería (calle Cordelería), entre A Agra do Orzán y O Ventorrillo (calle Mosteiro de Bergondo), y en el barrio de Os Castros (entre la avenida de Pasaxe y las calles Buenavista y Nova Travesía Buenavista).

En este sentido, la ubicación de lla nueva base de Os Castros tiene también un carácter estratégico en materia de seguridad vial, ya que permitirá mejorar la visibilidad del paso peatonal situado en el cruce entre Buenavista y Nova Travesía Buenavista, una zona con un elevado tránsito de peatones debido a la proximidad de la parada de autobús intermodal situada en la explanada frente a la iglesia del barrio.

A las tareas para la puesta en funcionamiento de estas bases se han sumado, además, los trabajos de instalación de otra más en los espacios exteriores de la estación intermodal de A Sardiñeira, donde continúan las obras de remodelación.

La próxima entrada en servicio de esta última base supondrá, en la práctica, la finalización de esta fase de expansión de BiciCoruña. Como es habitual en estos casos, antes de su puesta en funcionamiento será necesario completar las pruebas de software del sistema operativo.

De este modo, el Concello avanza en la hoja de ruta establecida por la alcaldesa, Inés Rey, para promover la movilidad sostenible y el uso de vehículos de emisiones cero en los desplazamientos dentro del término municipal, facilitando una alternativa al vehículo privado en una ciudad que ya cuenta con más de 59 kilómetros de red ciclable.