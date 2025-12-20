Investigan un intento de homicidio entre compañeros de piso en A Coruña que acabó en incendio

La Policía Nacional investiga un presunto intento de homicidio en el número 28 del Paseo de Ronda, en A Coruña, donde se produjo un incendio este mediodía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas de este sábado, cuando se desencadenó una trifulca entre compañeros de piso.

Según explican fuentes cercanas a la investigación, durante la discusión una mujer fue agredida con un arma blanca por otro de los convivientes.

La víctima resultó herida y tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde fue atendida por las lesiones sufridas. Según testigos, esta abandonaba el edificio "con la cara ensangrentada", aunque por ahora se desconoce el estado en el que se encuentra.

Por su parte, el presunto agresor fue detenido y se encuentra investigado por un delito de tentativa de homicidio.

Por el momento, el caso no se enmarca dentro del sistema Viogen, ya que, según las mismas fuentes, agresor y víctima no mantenían ni habían mantenido una relación sentimental, sino que eran "únicamente compañeros de piso".

Una pelea que desencadenó un incendio

Ya antes de que trascendiera esta información, los bomberos habían sido alertados por un incendio en el número 28 del Paseo de Ronda.

Las primeras informaciones apuntaban a que durante la disputa alguien habría prendido fuego al colchón. Sin embargo, la Policía Nacional no lo ha podido confirmar, ya que todavía se está investigando como pudo originarse realmente el incendio.

La gran humareda hizo saltar las alarmas este mediodía en todo la ciudad, llegando a verse en puntos como Riazor o incluso el paseo marítimo. Lo que nadie se esperaba era que pudiera estar relacionado con un intento de homicidio.

El incidente generó una importante movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, que continúan recabando información para esclarecer por completo lo sucedido.