Un conductor de autobús se desmaya en pleno servicio en Pastoriza, en Arteixo (A Coruña) y colisiona

Un autobús interurbano se llevó por delante varios vehículos estacionados este sábado al mediodía en la avenida de Meicende, en la parroquia de Pastoriza, en Arteixo (A Coruña), tras desmayarse el conductor cuando se aproximaba a la parada situada a la altura del número 166.

El aviso llegó al 112 Galicia a las 13:25 horas, alertado por particulares que presenciaron cómo el autobús se dirigía contra los coches aparcados.

Según fuentes de emergencias, se desconoce si el desmayo se produjo antes o después del impacto; al parecer, pudo deberse a un mareo del conductor o a una indisposición.

Como consecuencia del choque, el propio conductor sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en estado leve.

También una pasajera del autobús recibió atención médica en el lugar tras un golpe durante la colisión, aunque finalmente solo fue necesario trasladar al conductor.

El accidente provocó daños materiales importantes: varios coches estacionados resultaron afectados y un semáforo fue derribado. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local y de Protección Civil para asegurar la zona, regular el tráfico y atender a los implicados.

Por fortuna, no se registraron más heridos.