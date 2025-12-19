El transporte de viajeros por carretera de A Coruña cierra cuatro días de huelga sin acuerdo

Los trabajadores del transporte de viajeros por carretera han concluido este viernes los cuatro días de huelga previstos para este mes en toda la provincia de A Coruña sin alcanzar ningún tipo de acuerdo con la patronal en relación con el convenio colectivo.

Las movilizaciones, convocadas para reclamar mejoras salariales, laborales y sociales, han finalizado con un balance que desde los sindicatos califican de muy positivo en cuanto al seguimiento, pero totalmente negativo en lo que respecta a avances en la negociación.

En la última jornada de huelga, desde la CIG destacaron un respaldo mayoritario en todas las convocatorias. "As estacións de autobuses están paralizadas, o transporte de viaxeiros está practicamente parado", resumió el representante sindical Ernesto López.

A pesar de que, a instancias del mediador, la mesa de negociación quedó abierta con un plazo máximo fijado por los sindicatos hasta el martes, desde la parte social consideran que la patronal no tiene voluntad real de cerrar un acuerdo. "Todo fai indicar que a pretensión da patronal é prolongar o conflito no tempo sen importarlle nin as persoas traballadoras nin as persoas usuarias", advirtió López, que no descartó una intensificación del conflicto tras las fiestas navideñas si no se producen avances.

En este sentido, alertó de una posible reanudación e incluso endurecimiento de los paros "á volta do nadal se non hai movementos que permitan pechar un acordo de convenio digno en materia salarial, laboral e social".

El representante de la CIG calificó además de "decepcionantes" las dos reuniones celebradas en el marco de la mediación, una mediación que, recordó, fue solicitada por la propia patronal. "Coa escusa de supostos estragos nos vehículos, que nin probaron nin existen, a patronal decidiu onte levantarse da mesa sen facer ningunha proposta", denunció.

López rechazó de plano estas acusaciones y recordó que se producen por parte de empresas que "veñen de ser sancionadas con 1,6 millóns de euros por falsear a competencia na licitación de contratos", lo que, a su juicio, demuestra que la actitud empresarial "pon de manifesto que non quere unha saída negociada, abocándonos a continuar no conflito".

En este contexto, López Rei sostuvo que la solicitud de mediación por parte del empresariado responde más a una estrategia de imagen que a una voluntad negociadora real. "Fixeron a solicitude de mediación para, no paripé que teñen coa Xunta de Galiza, aparentar que fan algo, á espera do seguinte movemento da parte social", afirmó.

Asimismo, explicó que en el último encuentro la representación sindical acudió con las tareas hechas. "Levamos os deberes feitos e presentamos as propostas que nos solicitou o mediador, pero a patronal, que tiña a mesma encomenda, non trouxo nada e limitouse a acusarnos de sermos uns delincuentes", relató.

Con este escenario, los sindicatos advierten de que el conflicto sigue abierto y que no descartan retomar los paros tras las navidades si las nuevas reuniones no sirven para desbloquear la negociación y avanzar hacia un convenio colectivo que consideren justo para el conjunto del sector.