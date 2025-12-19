Inés Rey, tras las acusaciones de acoso de dos exconcejalas en A Coruña: "Las denuncias son falsas"

La alcaldesa Inés Rey ha afirmado con contundencia que las denuncias presentadas ayer contra ella misma por acoso laboral son "falsas". La regidora ha señalado que las quejas se efectuaron por una canal interno del PSOE pensado para presentar denuncias anónimas de acoso sexual, por lo que considera que estas denuncias han sido un "ajuste de cuentas".

Para Rey, esta situación demuestra que "hay gente sin escrúpulos que solo busca su propio interés. Quiero manifestar mi repulsa por el uso de un canal pensado para denunciar casos de acoso sexual y para personas que no pueden defenderse, no para un ajuste de cuentas".

"Las mentiras tienen patas muy cortas", continuó, antes de reiterar que "no me van a callar ni descentrar de mi trabajo como alcaldesa. Es un honor ser la primera alcaldesa en la ciudad de la democracia y la primera que repite mandato este siglo".

En este mismo sentido, la regidora declaró que "tengo el apoyo de la ciudadanía y espero revalidar ese apoyo en el 2027", subrayó, en referencia a las próximas elecciones municipales. "No me van a descentrar de mi trabajo como alcaldesa", reiteró.

Tan solo unos minutos antes, el líder del PP local, Miguel Lorenzo, pedía la dimisión inmediata de la alcaldesa y del concelleiro José Manuel Lage Tuñas o la intervención del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en caso de que la renuncia no fuera voluntaria.

Las denuncias

Eva Martínez Acón y Esther Fontán, exconcejalas del ayuntamiento de A Coruña denunciaron a la alcaldesa Inés Rey y al portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas a través del canal interno del PSOE. Ambas denunciaron unos hechos sufridos durante su estancia en el Gobierno, entre 2019 y 2023, algunos de los cuales fueron noticia en su momento.

Esther Fontán aseguró ayer a Quincemil que se puso de acuerdo con su "compañera" y "amiga" -refiriéndose a Eva Martínez Acón- para poner la denuncia. Las dos exconcejalas, además, aseguran que en su momento hicieron llegar su denuncia al secretario general del PSOE nacional, Santos Cerdán, que no respondió a sus peticiones.

Los miembros de la comisión ejecutiva fueron los primeros en tener constancia en el PSOE del "acoso laboral" realizado, supuestamente, por parte de Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas a las exconcejalas. Inés Rey, por su parte, emitió un comunicado negando las acusaciones tanto de Martínez Acón como de Fontán. El texto remitido a los medios llegó incluso antes de que estas acusaciones fueran públicas.

En su escrito, la alcaldesa hablaba de "denuncias falsas", criticando un uso "espurio" de una herramienta concebida para proteger a las víctimas de acoso. Lo describió, incluso, como una "maniobra", o una especie de "ajuste de cuentas" por parte de las exediles

"No se puede confundir la discrepancia política con el acoso. Quien no repite en unas listas, o discrepa en un gobierno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse", sentenció la alcaldesa en el comunicado.

Crisis del PSdeG

Esta situación se produce, además, en un contexto de profunda crisis interna dentro del partido, tras las denuncias de acoso que han salpicado al que fuera presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel. Las acusaciones a este último llegaron por el mismo canal que las de Inés Rey.

En el caso de José Tomé, lo ocurrido se dio a conocer públicamente en el programa Código10 de Cuatro y Ferraz confirmó haber recibido la denuncia a través del canal interno. La madre de una de las presuntas víctimas del actual presidente en funciones de la diputación lucense llegó a afirmar que Tomé "le dijo que si quería la plaza se tenía que acostar con él".

Fuentes del PSdeG informaron ayer a Quincemil de que no tienen conocimiento de la denuncia, aunque sí han tenido acceso al comunicado de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Así, no se pronunciarán ni actuarán al respecto hasta que tengan la información confirmada de forma oficial, como ocurrió con José Tomé y Xosé Carlos Valcárcel.

El partido socialista, señalan las mismas fuentes, tienen acceso a las denuncias presentadas a través del canal interno una vez lo confirma Ferraz, como con el caso Tomé en la Diputación de Lugo, o si las presuntas víctimas se ponen en contacto directamente con la dirección provincial, como pasó en el caso del alcalde de Barbadás. Valcárcel fue acusado de acoso laboral y encubrir casos de acoso sexual. El regidor de la localidad ourensana dejó el partido pero no su cargo en la alcaldía.