Las cuentas de 2026 en A Coruña recuperarán los presupuestos participativos

El Gobierno local y el BNG siguen puliendo el presupuesto municipal para 2026, al que el portavoz nacionalista prefiere no poner fecha de aprobación. Francisco Jorquera comentó este viernes que tras conseguir pactar con el Ejecutivo de Inés Rey la congelación de impuestos municipales, ahora las dos fuerzas han llegado a un "principio de acuerdo" para que otros dos compromisos exigidos por el BNG se hagan realidad.

Jorquera avanzó que las cuentas volverán a contar con el apartado de presupuestos participativos, en los que los vecinos pueden sugerir actuaciones en sus barrios para las que habría financiación en el próximo documento contable del Concello. "Se recuperarían a lo largo de los primeros meses de 2026, con una partida importante para invertir en proyectos seleccionados", dijo el edil de la oposición.

El otro aspecto en el que también existiría acuerdo entre el PSOE y el BNG es que el Pleno recupere competencias en materia presupuestaria, de manera que modificaciones en las cuentas, que desde comienzos de 2025 pasan directamente por la Concejalía de Facenda que controla el portavoz municipal, José Manuel Lage, tendrían que ser debatidas de nuevo por la Corporación.

Según Jorquera, esta premisa supone "avanzar en participación y control democrático". El portavoz destacó que con este acuerdo en las bases de ejecución presupuestaria vuelve a haber control sobre los anexos de inversiones y subvenciones nominativas.

El portavoz nacionalista apuntó otros aspectos que su formación ha propuesto en un documento con el que el PSOE está elaborando el proyecto de presupuesto para 2026. En ese texto, el BNG apuesta por que se dé prioridad a políticas de vivienda, accesibilidad, los barrios “como centro de las inversiones”, la regularización de servicios que se prestan en precario, como el bus urbano o la planta de residuos de Nostián, o la mejora del servicio de limpieza.

"La negociación avanza en buena dirección. Los próximos días serán decisivos", señaló Jorquera, que no quiso asegurar que el presupuesto vaya a ser aprobado inicialmente antes de que termine el año. Tras un periodo de alegaciones, el documento tendrá que volver al Pleno para su aprobación definitiva.