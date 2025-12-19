Cambre (A Coruña) lleva a pleno la adjudicación del SAF y el pago de facturas atrasadas

El Ayuntamiento de Cambre llevará al pleno del próximo martes 23 de diciembre la adjudicación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y una propuesta para el pago de facturas pendientes de ejercicios anteriores, dos asuntos clave para el funcionamiento municipal y la atención a las personas más vulnerables.

En concreto, el gobierno municipal someterá a aprobación la adjudicación del SAF a la empresa Protección Geriátrica 2005, S.L., por un importe de 3.901.501,34 euros, correspondiente a dos años de contrato, prorrogables por otros dos más.

El objetivo del servicio es prestar apoyo a domicilio a personas vulnerables, dependientes o de edad avanzada, facilitando una mejor calidad de vida y atención personalizada.

El nuevo contrato incluye mejoras tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras y trabajadores del servicio, además de una revisión del sistema de funcionamiento y control, con el fin de corregir deficiencias detectadas en etapas anteriores y garantizar un servicio más eficiente y de mayor calidad.

Además, en la misma sesión plenaria se incorporará una propuesta para el pago de facturas atrasadas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, por un importe aproximado de 300.000 euros, con el objetivo de regularizar la situación económica municipal.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, subraya que esta iniciativa es una muestra del compromiso del actual gobierno municipal con la normalización del Ayuntamiento, y afirma que "estamos desarrollando un trabajo intenso, serio y fiable para actualizar los pagos atrasados y garantizar el buen funcionamiento del Concello, frente a quienes aseguran que el Ayuntamiento está bloqueado".