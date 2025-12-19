Una avería causa varios apagones en Monte Alto y la calle Real, en A Coruña: cerca de 1.700 afectados

Una incidencia detectada a las 19:13 y que se encuentra resuelta ha ocasionado cortes de luz a lo largo de las últimas horas en A Coruña.

En concreto, el mapa de averías de Naturgy situó este hecho en la zona de Monte Alto, en el entorno de la Plaza de España, y en la zona del Puerto. Los cortes se han notado en el barrio, pero también en otros lugares cercanos como la calle Galera o la calle Real.

Estos corte llegaron en el viernes anterior a las fiestas de Navidad, cuando muchos coruñeses se lanzan a la calle en las últimas cenas de navidad y a buscar los últimos regalos.

Testigos presenciales relatan a Quincemil que escucharon "una explosión", aunque de poca intensidad, en la zona de Atocha Baja.

Fuentes de Naturgy explicaron que hubo una avería en el cable subterraneo de la zona del Puerto, que ya fue repuesta en un tiempo ente 90 y 105 minutos. Afectó a un número cercano a los 1700 clientes.