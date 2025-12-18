El SUP desmiente acusaciones de racismo y anuncia acciones legales por una intervención en A Coruña

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha desmentido de forma tajante las acusaciones calificadas de graves e infundadas vertidas por Sociedad Gitana Española en relación con una intervención policial realizada en la madrugada del lunes en la calle Merced de A Coruña, tras varias llamadas de vecinos al 112 por la conducta violenta de un varón.

Según explica el SUP, la actuación conjunta de Policía Local y Policía Nacional fue impecable y plenamente ajustada a derecho, después de que los vecinos alertasen de que un hombre estaba destrozando mobiliario del edificio y mostrando una actitud agresiva.

El sindicato subraya que los propios familiares reconocieron en ese momento que el individuo había consumido alcohol y cocaína, encontrándose en un elevado estado de excitación.

Durante la intervención, el varón intentó acometer a los agentes con un cuchillo, acción que pudo ser esquivada, logrando los policías inmovilizarlo sin causar daños.

Posteriormente, al manifestar que se encontraba mal, los agentes actuaron de forma profesional, solicitando una ambulancia e iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El SUP aprovecha este suceso para reiterar su histórica reivindicación del reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo, así como la dotación de cámaras personales de servicio que permitan grabar este tipo de actuaciones y evitar interpretaciones interesadas de los hechos.

La Ejecutiva Federal de Galicia del SUP ha puesto ya el caso en manos de su gabinete jurídico, exigiendo formalmente una rectificación urgente del comunicado emitido por la Sociedad Gitana Española.

En caso de no producirse dicha rectificación, el sindicato advierte de que emprenderá las acciones legales oportunas tanto contra la entidad como contra la persona firmante del manifiesto.

Desde el Sindicato Unificado de Policía insisten en que no tolerarán falsas afirmaciones que afecten al honor de los agentes actuantes, pongan en riesgo su integridad o pretendan manchar el nombre de la Policía Local y de la Policía Nacional, instituciones que, recuerdan, defienden a diario los derechos de todos los ciudadanos incluso a riesgo de su propia seguridad.