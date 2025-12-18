Reguero de incidencias por el temporal, que obligan a intervenir a los bomberos de A Coruña

Los bomberos de A Coruña se han tenido que emplear a fondo a lo largo de las últimas horas para poder atender a todas las incidencias derivadas del temporal que mantiene a Galicia en situación de alerta.

Así, el parte de servicio consta de una extensa lista de salidas, la mayoría para retirar obstáculos tales como contenedores que por acción del viento se desprendieron de los soportes que los mantienen anclados al suelo.

De esta manera, tuvieron que desplazarse hasta lugares como la calle Mercado, Avenida Sardiñeira o la calle Emilio González López para poder retirar estos elementos urbanos y evitar que pudiesen causar daños al no estar controlado su movimiento a viandantes o conductores. Además, actuaron en un incendio en el Polígono de Pocomaco.

Del mismo modo, han tenido que actuar en altura en dos emplazamientos: en la calle Antonio Viñes tuvieron que retirar una persiana exterior de un segundo piso con una autoescalera, que estaba despedida de sus guías, y en Lugar de San José tuvieron que actuar en un tejado.

Además, la hoja de trabajo refleja la retirada de un árbol caído a la carretera en la zona de Feáns a media mañana, también como consecuencia del viento, y una actuación en la plaza de María Pita, donde diferentes elementos del Mercado de Navidad han volado a consecuencia de las rachas.

Las playas, también cerradas

El estado de las mareas y el avance del temporal han obligado a los servicios de emergencia a cerrar también el acceso a las playas. Desde esta mañana ya permanecían precintados los accesos a parques y jardines, para evitar riesgos a la ciudadanía.