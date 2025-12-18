El PP de A Coruña exige "explicaciones urgentes" a Inés Rey y Lage tras las denuncias por acoso de dos exconcejalas

Las reacciones a las denuncias por acoso laboral de dos exconcejalas a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y a su número dos, José Manuel Lage Tuñas, no se han hecho esperar. El PP, a través de un comunicado, ha pedido "explicaciones urgentes" a la regidora socialista y al portavoz del grupo socialista.

En el comunicado, los populares le piden a ambos dirigentes que "no se escondan tras un comunicado de prensa y den la cara públicamente para dar explicaciones urgentes" sobre las denuncias de acoso laboral efectuadas por dos exmiembros de su gobierno municipal, Esther Fontán y Eva Martínez Acón.

"Las acusaciones son de tal gravedad como para que comparezcan hoy mismo para dar explicaciones a los coruñeses sobre estos hechos, un capítulo más de los escándalos de acoso laboral y sexual que rodean al Partido Socialista tanto en Galicia como en el resto de España", afirman desde el PP.

Por su parte, desde el BNG, que no se ha pronunciado hasta el momento, ha emplazado a los medios a una rueda de prensa que tendrá lugar este viernes a las 11:30 horas sobre presupuestos, y en la que abordarán también este asunto.

Mientras, desde Podemos, han pedido la dimisión tanto de la alcaldesa como de su número dos: “Fai máis dun ano coñeciamos que Ester Fontan e Eva Arcón

acudiron ao CHUAC cun cadro de ansiedade por unha reunión coa alcaldesa, hoxe sabemos que o taparon”.

Eva Martínez Acón y Esther Fontán, exconcejalas del ayuntamiento de A Coruña, denunciaron a la alcaldesa Inés Rey y al portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas a través del canal interno del PSOE.La noticia saltaba de la mano de la propia alcaldesa, a través de un comunicado en el que quiso responder de manera preventiva a las acusaciones presentadas en su contra, antes, incluso, de que estas llegaran a trascender públicamente.

Sin embargo, en su escrito, la alcaldesa hablaba de "denuncias falsas", criticando un uso "espurio" de una herramienta concebida para proteger a las víctimas de acoso. Lo describió, incluso, como una "maniobra", o una especie de "ajuste de cuentas" por parte de las exediles.

Mientras, una de las denunciantes, Esther Fontán, confirmaba lo sucedido hace unos años, hechos que ahora denuncian tras las manifestaciones de Inés Rey con motivo de los últimos casos de acoso, tanto sexual como laboral, en el PSOE de Galicia.