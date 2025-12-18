Nuevo caso de acoso en el PSOE de Galicia: dos exconcejalas denuncian a la alcaldesa de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha difundido este mediodía un comunicado para responder de manera preventiva a las denuncias presentadas en su contra a través del canal interno del partido, antes, incluso, de que estas llegaran a trascender públicamente.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el nombre de las denunciantes, Rey ha adelantado que se trata de dos personas que han ostentado cargos en el Gobierno de la regidora.

En su escrito, Rey habla de unas "denuncias falsas" y critica un uso "espurio" de una herramienta concebida para proteger a las víctimas de acoso. Lo describe también como una "maniobra", o una especie de "ajuste de cuentas" por no haber repetido en las listas.

Según ha podido saber este medio, se trataría de Eva Martínez Acón y Esther Fontán, con quienes este medio ya se ha puesto en contacto. Por el momento no hay confirmación por parte de ninguna de las dos supuestas denunciantes.

Todo ello se produce, además, en un contexto de profunda crisis interna dentro del partido, tras las denuncias de acoso que han salpicado al que fuera presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel

El comunicado

Es una lástima que un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto. En el fondo, quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas.

Quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo a quien daña es a las auténticas víctimas. Por otra parte, hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas.

No se puede confundir la discrepancia política con el acoso. Quien no repite en unas listas, o discrepa en un gobierno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse.

Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito.

Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres.

Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso.