Al menos cuatro naves de Pocomaco, en A Coruña, sin luz ni internet tras un incendio: "Hemos alquilado un generador"

Al menos cuatro naves del polígono de Pocomaco, en A Coruña, están a esta hora sin luz y sin internet debido al incendio producido esta mañana y que ha movilizado a los bomberos, en un día de mucha actividad para los profesionales que han tenido que atender incidencias derivadas del temporal.

"Nos hemos quedado varias naves sin luz. El incendio se produjo en una caja de un contador y se supone que es por una flojera en unos cables", relata uno de los afectados, a Quincemil.

"Nosotros tenemos luz pero porque se alquiló un generador de corriente, porque tenemos que tener luz para facturar a nuestros clientes y atender a la gente. Los ordenadores funcionan con corriente", aseguró.

Aun así, están sin internet "porque ardió la fibra y estamos rudimentariamente con un móvil como router".

A la espera de peritaciones

Ahora el siguiente paso es la peritación de los seguros. "Vamos a esperar, tienen que venir a peritar. Mientras no periten, está todo parado. Aún no saben muy bien por que se originó pero cuando pasa algo así y los cables están quemados por la parte de abajo, es antes del contador. Son los que vienen del tendido de Fenosa. Vinieron los de Elecnor a la una a cortar la corriente", concluyó.