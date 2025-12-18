Inés Rey propone que la nueva Estación Intermodal de A Coruña se llame María Casares

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado este jueves en la recepción institucional de la Navidad 2025 que propondrá en pleno que la nueva Estación Intermodal de A Coruña lleve el nombre de María Casares. La regidora ha destacado a la actriz coruñesa como una persona que ha llevado a la ciudad "al mundo entero".

"La gran dama del teatro tuvo que partir junto a su madre a París hacia el exilio", recordó la regidora durante el discurso, en el que añadió: "Es un nombre que nos recuerda que hay personas que tuvieron que marchar para poder seguir siendo quienes eran, y desde ese camino llevaron a A Coruña al mundo entero".

La artista nació el 21 de noviembre de 1922 en A Coruña y fue exiliada en 1936, cuando su padre, el también coruñés Santiago Casares Quiroga, era el jefe de gobierno de la República. María Casares pasó primero por Madrid antes de llegar con su madre a Francia, donde desarrollaría una larga y exitosa carrera como actriz.

Pasaron 40 años sin volver a pisar España durante los que el recuerdo de su tierra se mantuvo intacto: "La forma de comer, los colores en su memoria". En una entrevista publicada en 1981, María Casares dice que "en Galicia el tiempo es el de las lunas y las mareas, no el del reloj".

"Todo lo que sé es que Galicia es, quizás, el único lugar en España donde una mujer sola y soltera, cigarrera de profesión (su abuela), podía acometer la hazaña a comienzos del siglo XX en una ciudad de provincias española, de traer al mundo tres hijos de un mismo hombre, casado en otra parte, y criarlos. Conservando el respeto de sus paisanos", aseguraba la coruñesa.

El teatro, por otro lado, la unió con el gran amor de su vida: Albert Camus. “Te me apareciste como un último salvavidas lanzado en medio de una vida que a partir de entonces estaba vacía. Me agarré a él con todas mis fuerzas y voluntariamente cerré los ojos a todo lo que podía poner en peligro esta última esperanza", le escribió en una carta.

La actriz falleció el 22 de noviembre de 1996 y, desde 1997, unos premios que reconocen cada año las artes escénicas en Galicia llevan su nombre.

Avanzan las obras de la estación

Las obras de la nueva estación intermodal de A Coruña continúan avanzando "a buen ritmo" con la puesta a punto de la nueva marquesina. Así lo comprobaron la semana pasada el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco, durante una visita a la ciudad. El nuevo edificio estará listo a finales de 2026.

El director de Planificación, Proyectos y Construcción de Adif, Luis Llamas, detalló los servicios con los que contará la nueva infraestructura, como la pasarela que conectará la avenida do Ferrocarril con la avenida da Sardiñeira. También destacó el aparcamiento, que duplicará las 250 plazas previamente previstas, la amplia zona comercial, el nuevo edificio de viajeros, un edificio de oficinas para el personal, el paso inferior para vehículos y la reforma del edificio histórico.