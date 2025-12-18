Un incendio en la calle Ramón y Cajal provoca retenciones en A Coruña

El paso de peatones de Ramón y Cajal une los dos tramos de Alcalde Marchesi Concello de A Coruña

La mañana ha comenzado con retenciones en el entorno de Cuatro Caminos en A Coruña. A las 06:27 horas se producía un incendio en un local de la calle Ramón y Cajal y las labores de extinción dieron lugar a retenciones en parte de la calle durante cerca de una hora.

Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencia, que movilizaron sus efectivos para sofocar el incendio. El origen del fuego estuvo en una tira led de un local del número 20, lo que provocó una humareda negra que salía a través de una rejilla de ventilación.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni más daños materiales.

De todas formas, los trabajos de extinción obligaron a reordenar el tráfico en la zona, que se vio afectado entre la glorieta de la Casa del Mar y la avenida de Oza. La circulación volvió a la normalidad una hora después, sobre las 07:35 horas.

Accidente en Bens

Por otra parte, esta madrugada se produjo un accidente de tráfico en Bens.

Sobre las 02:33 horas un camión de la basura y un turismo sufrieron un choque en la carretera de Nostián. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que constataron que el accidente se saldó sin heridos. Casi una hora más tarde, un equipo de bomberos acudió al lugar para retirar los restos del siniestro de la calzada.