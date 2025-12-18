Herida una joven en A Coruña tras sufrir un atropello en el entorno del Palacio de la Ópera

Entorno de la avenida de Arteixo y la calle Uruguay en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Una joven ha sido atropellada esta mañana en el entorno del Palacio de la Ópera. El accidente se produjo en un paso de peatones a la altura del número 5 de la calle Uruguay, cerca del cruce con la avenida de Arteixo. La mujer está siendo atendida en el lugar por los servicios médicos y presenta heridas en las piernas.

Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencias, que movilizaron al 061 y a la Policía Local.

De acuerdo con las primeras informaciones, en el accidente podría haber un segundo vehículo implicado, posiblemente por un alcance después de producirse el atropello.