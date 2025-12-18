Entorno de la avenida de Arteixo y la calle Uruguay en A Coruña.

Entorno de la avenida de Arteixo y la calle Uruguay en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

A Coruña

Herida una joven en A Coruña tras sufrir un atropello en el entorno del Palacio de la Ópera

La mujer fue alcanzada por un turismo en un paso de peatones

Una joven ha sido atropellada esta mañana en el entorno del Palacio de la Ópera. El accidente se produjo en un paso de peatones a la altura del número 5 de la calle Uruguay, cerca del cruce con la avenida de Arteixo. La mujer está siendo atendida en el lugar por los servicios médicos y presenta heridas en las piernas.

Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencias, que movilizaron al 061 y a la Policía Local. 

De acuerdo con las primeras informaciones, en el accidente podría haber un segundo vehículo implicado, posiblemente por un alcance después de producirse el atropello.