Gonzalo Castro justifica en la "eficacia" que Inés Rey delegue la presidencia de la Fundación Luis Seoane

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, asumió esta semana las competencias de la presidencia de la Fundación Luis Seoane, que hasta entonces tenía la alcaldesa, Inés Rey. El edil señaló que esta decisión se debe a "razones de eficacia", y señaló que la regidora sigue siendo la presidenta.

"La alcaldesa no se retira de nada, lo que hace es delegar competencias por razones de eficacia, pero no se retira ni del Consorcio para la Promoción de la Música ni del Consorcio de Turismo ni del IMCE ni de ningún ente instrumental o con el que concello tiene algún tipo de relación", explicó Castro tras la presentación del Concurso de Tapas Picadillo.

El edil señaló que Inés Rey está "pendiente e informada de todo": "Las decisiones de carácter estratégico son decididas por ella. En este caso, por razones de eficacia y de seguimiento diario, delega las competencias, pero siguen siendo de ella. En cualquier momento puede tomar decisiones".

Gonzalo Castro, además, confirmó que antes de que termine el año habrá una reunión "por razones estatutarias" vinculadas a la Fundación Luis Seoane. Precisamente, la directora de la Fundación Luis Seoane de A Coruña, elegida este año, renunció a su cargo en noviembre pasado e Inés Rey señaló que la entidad convocaría otro concurso para elegir a la persona que la dirigiría.

Críticas de PP y BNG

El BNG insta a Inés Rey a que reconsidere la decisión de abandonar la presidencia. "Huir de los problemas nunca es la solución", opina la concejal nacionalista Mercedes Queixas, miembro del patronato de la Fundación Luis Seoane.

El PP también critica "la espantada" de Rey. "Ahora renuncia deliberadamente a liderar el proyecto, uno de los más relevantes de esta ciudad. Esta es la confirmación del fracaso de Inés Rey al frente de la fundación, degradada desde que ocupó el despacho en María Pita y convertida en una puerta giratoria de cargos socialistas", denuncian los populares.

Ambas formaciones critican las competencias culturales que ha tenido Rey desde que es alcaldesa de A Coruña.