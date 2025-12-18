Esther Fontán, tras la denuncia a Inés Rey: "No es la persona más adecuada para hacer esa defensa"

Una de las denunciantes contra Inés Rey y José Manuel Lage en el canal interno del PSOE, Esther Fontán, ha confirmado a Quincemil que presentó este texto en el día de ayer. Su compañera de partido, Eva Acón, también dio este paso.

Al ser una denuncia presentada en el canal del partido a nivel estatal, ahora es este quien debe notificar a la agrupación gallega su existencia.

"Yo tenía una denuncia previa presentada ante el secretario de Organización Federal en aquel momento, Santos Fernán León, a principios de mayo del 2022, cuando todavía era concejala, en la que no tuve respuesta. Le pasó igual a mi compañera", recordó esta tarde en conversación con Quincemil.

"En aquel momento no tuvimos contestación y ahora, gracias al canal, que nuestro secretario general ha puesto a nuestra disposición para poder denunciar y al ver que enarbolaba (Inés Rey) la bandera feminista, sabiendo que en este mandato ha recrudecido su agresividad respecto de concejalas de la corporación y de funcionarias, creo que hemos sido todos testigos de lo que ha pasado con algunas funcionarias que estaban cumpliendo con su trabajo con su ciudad", resumió.

"Viendo que además encabezaba un movimiento de compañeras y compañeros que de buena fe creen en los derechos de la igualdad de hombres y mujeres en el feminismo, pues creí que de verdad que con los antecedentes y con lo que estaba ocurriendo no es la persona más adecuada para hacer esa defensa", confirmó.

"He ido por el canal interno del partido. Entiendo que en este momento mi compañero secretario general Gallego se ha enterado por la prensa porque no tiene acceso al canal porque es un canal federal y en el cual solo lo reciben los miembros de esa comisión", concluyó.

Ninguna de las dos repitió en las listas

Esther Fontán no fue en las listas del PSOE coruñés de cara al mandato 2023-2027, al igual que la otra denunciante, Eva Acón, quien además acabó perdiendo la secretaría de organización local que pasó a manos de Gonzalo Castro, jefe de gabinete de Inés Rey en aquel momento y ahora "número 3" del gobierno.

En el caso de Fontán, mantuvo sus competencias hasta el final de la legislatura. No así en el caso de Acón, que quedó relegada al papel de concejala sin cargos de gobierno.