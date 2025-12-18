Rechazan una denuncia contra los paneles de Oleiros (A Coruña) que comparaban a Netanyahu con Hitler

El Concello de Oleiros ha informado este jueves de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña ha desestimado un recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio contra los paneles informativos en los que se mostraba a Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y el lema "Mesmas bestas asasinas".

El ayuntamiento señala que el lobby israelí presentó la denuncia contra esta campaña, visible en los paneles el año pasado, a través de la que buscaba "denunciar el genocidio cometido por el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino". Ahora, el juzgado ha emitido una sentencia favorable al Concello de Oleiros.

El texto, señala el ayuntamiento en un comunicado, ampara su actuación en base a la Constitución Española por el derecho a la libertad de expresión y a la crítica política, entre otros. Además, se le impone al lobby israelí el pago de todos los costes judiciales.

"Malia este tipo de presións e outras de índole superior como as ameazas veladas ao alcalde por parte do embaixadora de Israel no seu momento, o Concello de Oleiros leva décadas en campaña permanente en defensa da liberdade do pobo palestino", recoge el comunicado.

El Gobierno municipal, de esta forma, reivindica las campañas, acciones, programas de cooperación, nomenclatura de espacios públicos, declaraciones institucionales, manifestaciones públicas y actos oficiales realizados "en defensa de la noble causa palestina".

"Nun momento que pasará á historia da humanidade polo posicionamento adoptado ante o atroz xenocidio perpetrado polo Goberno terrorista de Israel, Oleiros amasou unha vez máis o seu inquebrantable compromiso coa paz e cos dereitos humanos", concluye el comunicado.