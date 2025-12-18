Coruña Marítima, el traslado de Repsol y el tren a Langosteira: hitos del "muy buen año" del Puerto

Martín Fernández Prado, este jueves en el balance de la actividad del Puerto en 2025. Quincemil

Coruña Marítima, el traslado definitivo de Repsol a punta Langosteira y las obras de la conexión ferroviaria a la dársena exterior. Estos son los tres "hitos" que el Puerto de A Coruña ha celebrado durante 2025, destacados este jueves en un balance anual de actividad realizado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

El año que se acaba ha sido "muy bueno" para el Puerto, con buenas noticias y algunos matices de preocupación. En el lado positivo, el presidente portuario subrayó el "arranque efectivo" del proyecto Coruña Marítima, especialmente por haber generado "acuerdo institucional y social" con el consenso de seis administraciones, grupos políticos y agentes sociales.

Las garantías del proyecto están representadas, según Fernández Prado, por las 14 UTE que han presentado propuestas para ordenar los muelles urbanos a través de un Master Plan. Las cinco elegidas se conocerán en enero y tendrán un año para elaborar el plan.

El acuerdo con Repsol para completar el traslado al puerto exterior antes de que termine su concesión a finales de 2027, sellado la semana pasada, supondrá una nueva inversión de la petrolera por valor de 140 millones de euros, y se sumará a otras mudanzas solicitadas por operadores industriales.

El granelero 'Front Ocelot', primer barco que operó en las instalaciones de Repsol en el puerto exterior.

Fernández Prado también realzó la importancia de haber obtenido 11,6 millones de euros más para finalizar las obras del tren a Langosteira, una obra ejecutada con fondos Next Generation que ha terminado la excavación de sus tres túneles. Los trabajos finalizarán a mediados de 2026 y se prevé que a comienzos del año siguiente entren en servicios los trenes.

Las cifras de tráficos, "muy similares" a las del año pasado (Langosteira movilizó 8,5 millones de toneladas), la próxima inauguración de instalaciones en el puerto exterior de los operadores TMGA, Pérez Torres y Nogar y el récord histórico por cuarto año consecutivo en escalas de cruceros en la ciudad (el año acabará con 180 barcos y 465.000 visitantes) completan los buenos datos del Puerto en 2025.

Cal y arena en pesca

Por primera vez en los últimos años, apuntó el presidente, la pesca generó en el puerto un incremento de actividad, en torno al 10%, cerca de 28.000 toneladas. Pero la buena noticia ha quedado aplacada por la decisión de Bruselas de reducir para 2025 las cuotas de capturas de xarda y lirio, un 70% y un 41% respectivamente.

"Es una noticia pésima que afectará al sector del cerco, a dos especies muy importantes para el puerto de A Coruña", expresó Fernández Prado, que estima que 2025 se cerrará con los mismos datos de facturación, tras un año con menor tráfico de mercancías pero en barcos más grandes.

Vista aérea de la Lonja de A Coruña.

La integración del puerto y la ciudad con la apertura de los muelles a la ciudadanía también deja buen sabor de boca en la entidad, especialmente por la masiva presencia de visitantes a las exposiciones de la Fundación MOP en el muelle de Batería (récord histórico de público en la muestra de Irving Penn, 140.000 personas), la asistencia a conciertos y festivales (casi 100.000) o eventos como Champions Burger (más de 100.000).

El estado de la deuda

La Autoridad Portuaria asume cada año la amortización de los préstamos solicitados al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a Puertos del Estado para financiar las obras del puerto exterior. En total, este año el Puerto habrá abonado a las dos entidades 13,2 millones de euros entre amortizaciones e intereses.

La "preocupación financiera" de la deuda responde a que esta cifra de 2025 contrasta con una "generación de efectivo" de 10 millones el año pasado, récord histórico.

Zona del puerto junto al tráfico de Linares Rivas.

"Vamos tirando de los ahorros. Por eso es importante que con Coruña Marítima planteemos un nuevo escenario financiero para la Autoridad Portuaria, que es parte del acuerdo original", comentó Fernández Prado. El Puerto esperan alcanzar este año una cifra de negocio similar.

Green Port y otros proyectos

La estrategia Green Port que sigue el Puerto coruñés tiene el foco puesto en proyectos relacionados con energías renovables, parte de ellos pendientes del concurso estatal para que los puertos puedan desarrollar planes de eólica marina. Pero el proceso no ha arrancado, aunque Fernández Prado avanzó que el Puerto ha presentado unas sugerencias o alegaciones a unas posibles bases previas a la convocatoria del concurso, del que están pendientes los solicitantes de superficie en Langosteira.

El presidente quitó hierro a la renuncia de Blackstone de construir una planta de hidrógeno verde y amoníaco en el puerto exterior, una decisión trasladada hace unos meses. Otras empresas, matizó Fernández Prado, han solicitado la ocupación del suelo donde preveía operar Blackstone, y también continúa, añadió, el proyecto de Ignis y Repsol vinculado al hidrógeno, metanol y amoníaco.

La gran noticia, recalcó, fue el compromiso y la solicitud de Exolum, "número uno de Europa en movimientos de líquidos", de operar una gran terminal de graneles líquidos y renovables en punta Langosteira, donde contaría con la superficie más amplia e invertiría más de 100 millones de euros.