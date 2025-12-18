El cirujano coruñés Diego González Rivas será distinguido con el premio Melvin Jones en A Coruña

El médico coruñés Diego González Rivas será homenajeado el próximo sábado, 20 de diciembre, con el premio internacional Melvin Jones, una de las distinciones más relevantes que concede el movimiento leonístico a nivel mundial.

El acto tendrá lugar en el Hotel Finisterre, coincidiendo con la celebración del vigésimo aniversario del Club de Leones A Coruña Os Pequerrechos, con la colaboración del Club de Leones Teresa Herrera.

El galardón reconoce una trayectoria profesional de proyección internacional unida a un firme compromiso solidario, valores que han convertido a González Rivas en una figura de referencia dentro y fuera del ámbito sanitario. Su trabajo ha trascendido lo puramente científico, destacando por una vocación de servicio que ha llevado a numerosos países.

Especialista en cirugía torácica, González Rivas es impulsor de una técnica mínimamente invasiva que ha marcado un antes y un después en este campo, permitiendo mejorar la recuperación de los pacientes y ampliar el acceso a intervenciones complejas.

A lo largo de los años, ha compartido sus conocimientos de forma desinteresada, formando a profesionales en distintos continentes y participando en operaciones en entornos con recursos limitados.