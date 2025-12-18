Una caída de un árbol a la carretera moviliza a los bomberos de A Coruña en Feáns

Los bomberos del parque de Agrela, en A Coruña, han tenido que acudir esta mañana, a las 11:40, a la carretera de Feáns con Santa Icía, en la zona más periférica de la ciudad, debido a la caída de un árbol sobre el asfalto a consecuencia de las fuertes rachas de viento que están produciéndose en Galicia y que ya han obligado al ayuntamiento a cerrar parques, jardines y valorar el cierre de las playas según el avance del mismo.

Los profesionales trasladaron una dotación, que actuó en el lugar en coordinación con la Policía Local, que acudió rápidamente al lugar tras ser alertada.

El viento se ha notado desde primera hora de la mañana y ya antes han tenido que actuar a las 10:59 en el Lugar de San José en un saneamiento de un tejado, a las 10:20 retirando obstáculos en la calle Mercado, a las 9:47 retirando obstáculos en la calle Sardiñeira y a las 9:35 retirando obstáculos en la calle Emilio González López, en la mayoría de casos contenedores que fruto de las rachas de viento se sueltan de sus anclajes y se desplazan sin control.