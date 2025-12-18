Bergondo (A Coruña) insiste en una alternativa a la eliminación del baipás de Infesta

Manifestación en Bergondo para exigir una alternativa a la eliminación del baipás de Infesta Concello de Bergondo

Los vecinos de Bergondo realizaron este jueves la tercera manifestación en rechazo al proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión entre las líneas León–A Coruña y Betanzos- Infesta–Ferrol, una actuación que supondría la eliminación del baipás de Infesta y que provocaría un impacto inasumible en la parroquia de Cortiñán, según traslada el ayuntamiento.

Las personas participantes cortaron otra vez, de manera puntual, la carretera DP-0105 tras una pancarta con el lema "Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila", visibilizando así su oposición al trazado propuesto por el Gobierno central. La ciudadanía, apoyada por representantes del Gobierno municipal, exige una solución "más sensata, más económica y más respetuosa con el territorio".

El Concello no se opone a la mejora de las comunicaciones ferroviarias, pero insistió en que el proyecto actual no aporta ningún beneficio real ni para Cortiñán ni para Bergondo. En un comunicado, señala que todo se reduce a un supuesto ahorro de seis minutos, mientras sigue sin abordarse de manera seria cuál debe ser el futuro del transporte hacia Ferrol.

Alternativa 5S

El Concello vuelve a recordar que ya presentó un recurso formal ante el Ministerio tras el rechazo estatal a la propuesta municipal conocida como Alternativa 5S, diseñada para alejar el trazado de las viviendas, reducir las expropiaciones y minimizar el impacto social y urbanístico.

La administración local insiste en que la alternativa estatal, la denominada Alternativa 6, deja a numerosas viviendas atrapadas en la zona de servidumbre ferroviaria, devalúa propiedades y limita gravemente el desarrollo urbanístico de una zona ya consolidada. Según el gobierno local, esta situación no es lógica, ni humana, ni políticamente aceptable.

La propuesta defendida por el Concello, la Alternativa 5S, adapta trazados previamente estudiados para simplificar la ejecución, disminuir notablemente la necesidad de viaductos y trasladar la intervención a zonas industriales o forestales, evitando así afecciones directas sobre los hogares.

Desde el Concello se insistió en que esta opción representa una solución más sensata, más económica y más justa, tanto por su menor coste como por la protección que ofrece a las personas afectadas y al territorio de Bergondo.