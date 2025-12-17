El Sindicato STL logra que el Supremo avale la subida salarial de los fabricantes de pan en A Coruña

El Sindicato dos Traballadores da Limpeza (STL) ha obtenido una victoria judicial tras conocerse la unificación de doctrina dictada por el Tribunal Supremo, número 1183/2025, que declara inadmisible el recurso de casación presentado por la Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes del Pan de A Coruña.

Esta decisión confirma la sentencia del TSJG de 22 de marzo de 2024, que fallaba a favor del STL en relación a la subida salarial del sector de panaderías, reclamando la actualización de los salarios según el IPC desde la finalización del Convenio Colectivo del sector el 31 de diciembre de 2018 hasta la sentencia firme.

El STL había denunciado previamente tanto a sindicatos mayoritarios como CCOO, UGT y CIG, como a la patronal, consiguiendo finalmente que el Tribunal Supremo reconozca la legitimidad de su reclamación y ordene el cumplimiento de la subida salarial, según informan en un comunicado.

La central sindical destaca que, mientras UGT y CIG se oponían o no comparecían, STL defendió los derechos de los trabajadores y la actualización de sus salarios, pese a las dificultades generadas por la paralización del convenio.

Miguel Ángel Sánchez, Secretario General del STL, señaló que esta victoria representa una muestra de justicia para los trabajadores del sector y reafirma el compromiso del sindicato con la defensa de los intereses generales de la plantilla.