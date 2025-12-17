Radio Taxi acerca la Navidad a los mayores en A Coruña con "El Paseo de la Ilusión"

Llegada de las personas mayores a La Marina. Quincemil.

Radio Taxi Coruña celebró este miércoles la edición 2025 de "El Paseo de la Ilusión", una iniciativa solidaria que permitió a los residentes de la Residencia Padre Rubinos disfrutar del alumbrado navideño de la ciudad.

Doce taxis participaron en el recorrido, facilitando el traslado de 43 personas mayores desde Padre Rubinos hasta La Marina, donde se encuentra la icónica bola navideña.

En el punto final, los mayores pudieron disfrutar de villancicos interpretados por músicos y de la visita de Papá Noel, quien repartió algunos presentes a los asistentes.

La actividad se enmarcó dentro de la iniciativa nacional Taxi Luz, que se desarrolla de forma simultánea en distintas ciudades españolas, reforzando el compromiso social del sector del taxi durante las fiestas navideñas.