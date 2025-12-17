Nace el Bosque Atlántico de Cerveiros, un nuevo pulmón verde en Bergondo (A Coruña)

El Ayuntamiento de Bergondo ha finalizado el proyecto de acondicionamiento y recuperación ambiental de una parcela del polígono industrial, dando lugar al Bosque Atlántico de Cerveiros, un nuevo espacio verde de uso público que recupera el topónimo histórico con el que se conocía esta zona.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia de conservación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y contó con un presupuesto de 65.803 euros, financiado a través de una subvención de la Xunta de Galicia, reforzando la colaboración institucional en materia ambiental.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, visitó este nuevo espacio acompañada por la directora de Enerxías Renovables e Cambio Climático de la Xunta, Paula Uría, el gerente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, Diego López, y otros miembros del Gobierno local, poniendo en valor una actuación que transforma un entorno industrial en un área natural accesible.

Gracias a este proyecto, el Ayuntamiento ha convertido la parcela en un auténtico pulmón verde, combinando recuperación ambiental, fomento de la biodiversidad y usos sociales.

Entre los trabajos realizados destacan la eliminación de especies exóticas invasoras y la recuperación de vegetación autóctona propia del bosque atlántico, así como la restauración ecológica del terreno para favorecer la presencia de fauna local y polinizadores.

El proyecto incluye además la creación de espacios de ocio y educación ambiental, con senderos adaptados, zonas de observación y áreas de descanso, pensadas para el disfrute de familias, centros educativos, trabajadores del polígono y visitantes.

Todo ello contribuye a mejorar el paisaje del polígono industrial, generando un entorno más amable y compatible con la actividad económica.