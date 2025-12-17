La lluvia da un respiro en A Coruña este miércoles

Después de un par de días de lluvia y alertas, A Coruña ha comenzado un miércoles con cielos despejados en una jornada que llega con clima seco y frío. Las precipitaciones dan un respiro en la ciudad y los coruñeses tendrán que cambiar hoy los paraguas por las bufandas ante el descenso de las temperaturas.

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, para hoy se esperan temperaturas máximas de 14 grados y mínimas que rondarán los 6 grados, en un descenso marcado respecto a los últimos días y que marca la tendencia para el resto de la semana.

El viento no incrementará la sensación de frío, ya que previsiblemente soplará de manera suave procedente del sur y sureste.

Con la noche, las nubes irán regresando a la ciudad, que pasará a tener cielos con nubes y claros, anticipando así un jueves en el que vuelven las lluvias.

Mañana será un día con un ligero ascenso de las temperaturas mínimas, hasta los 9 grados, y cielos nublados desde el mediodía, cuando comenzarán unos chubascos que darán paso a una tarde marcada por las lluvias. Además, Meteogalicia tiene activo un aviso amarillo por fuertes lluvias entre las 12:00 y las 18:00 horas, otra alerta amarilla por viento con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

También hay alerta en el litoral por mar de viento con rachas de fuerza 7 entre las 03:00 y las 15:00 horas y naranja por olas que podrán llegar hasta los 5 metros hasta las 06:00 horas y de hasta 6 metros hasta las 21:00 horas.