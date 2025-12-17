Imagen de archivo de la avenida de Arteixo de A Coruña.

Imagen de archivo de la avenida de Arteixo de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

A Coruña

La lluvia da un respiro en A Coruña este miércoles

Después de varios días de alertas, la ciudad disfrutará de un día con clima seco pero frío

Después de un par de días de lluvia y alertas, A Coruña ha comenzado un miércoles con cielos despejados en una jornada que llega con clima seco y frío. Las precipitaciones dan un respiro en la ciudad y los coruñeses tendrán que cambiar hoy los paraguas por las bufandas ante el descenso de las temperaturas.

Operayivo de búsqueda en A Coruña

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, para hoy se esperan temperaturas máximas de 14 grados y mínimas que rondarán los 6 grados, en un descenso marcado respecto a los últimos días y que marca la tendencia para el resto de la semana.

El viento no incrementará la sensación de frío, ya que previsiblemente soplará de manera suave procedente del sur y sureste.

Con la noche, las nubes irán regresando a la ciudad, que pasará a tener cielos con nubes y claros, anticipando así un jueves en el que vuelven las lluvias.

Mañana será un día con un ligero ascenso de las temperaturas mínimas, hasta los 9 grados, y cielos nublados desde el mediodía, cuando comenzarán unos chubascos que darán paso a una tarde marcada por las lluvias. Además, Meteogalicia tiene activo un aviso amarillo por fuertes lluvias entre las 12:00 y las 18:00 horas, otra alerta amarilla por viento con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

También hay alerta en el litoral por mar de viento con rachas de fuerza 7 entre las 03:00 y las 15:00 horas y naranja por olas que podrán llegar hasta los 5 metros hasta las 06:00 horas y de hasta 6 metros hasta las 21:00 horas.