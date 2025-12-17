Investigan la muerte de un hombre en Os Castros, A Coruña, tras una intervención policial

En la madrugada del pasado martes, un vecino de A Coruña falleció después de una intervención policial en uno de los edificios de la calle Merced. La Policía Local y la Nacional acudieron al lugar sobre las 03:00 horas, alertados por los vecinos del inmueble, que denunciaron que el hombre de 35 años estaba dando golpes y gritos por distintas puertas de un edificio de la zona de Os Castros y el ascensor.

Fuentes cercanas explican que, a la llegada de los agentes, otra persona abrió la puerta de su domicilio. En ese momento, el hombre que posteriormente fallecería salió al rellano con un cuchillo de cocina en la mano, por lo que los agentes procedieron a reducirlo y colocarle los grilletes aprovechando un tropezón.

Estas mismas fuentes apuntan a que el hombre se encontraba probablemente bajo los efectos de alguna sustancia.

Una vez estuvo reducido, cuando se encontraba sentado, comenzó a tener síntomas de una parada cardíaca. Inmediatamente se llamó a una ambulancia y se le comenzó a realizar una reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

Ante el fallecimiento, se ha abierto una investigación policial habitual para confirmar las causas de la muerte, que en principio se barajan como naturales.

Vecinos del barrio apuntan a que, si bien hace tiempo esta calle era un punto conflictivo por venta de drogas, en la actualidad se trata de una zona tranquila.

Sus allegados lo vinculan con violencia policial

Diferentes allegados al fallecido consultados por Quincemil contradicen la versión oficial. Insisten en que la Policía se empleó con excesiva dureza, provocando este hecho el fallecimiento.

Fuentes municipales explican en que los agentes del 092 acudieron como refuerzo del trabajo de la Policía Nacional.