Inés Rey delega la presidencia de la Fundación Seoane de A Coruña en el concejal Gonzalo Castro

La directora de la Fundación Luis Seoane de A Coruña, elegida este año, renunció a su cargo en noviembre pasado. Días después, la alcaldesa Inés Rey, en calidad de presidenta de la fundación, anunció que el patronato de la entidad convocaría otro concurso para elegir a la persona que la dirigiría. Este miércoles la regidora ha delegado la presidencia en el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

El grupo municipal del BNG ha informado de este cambio tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de esta mañana, en la que este asunto no fue incluido en orden del día y al que no hizo alusión la propia alcaldesa al dar cuenta de la reunión antes los periodistas.

Los nacionalistas critican la decisión de la alcaldesa, que a su juicio, "muestra el escaso compromiso personal de la alcaldesa con una institución central del tejido cultural de nuestra ciudad".

Fuentes municipales, consultadas por Quincemil, responden que la delegación de la presidencia a favor de Castro se debe a razones de "eficacia". "Creemos necesario, por eficacia, que todas las infraestructuras y servicios culturales se organicen directamente desde la Concejalía de Cultura, como parece lógico, para su mejor gestión".

Rey ha sido presidenta de la Luis Seoane desde que es alcaldesa, como antes lo fueron los anteriores regidores desde la creación de la fundación en 1996.

Críticas al proceso de selección

La gestión de la entidad y recientes decisiones han sido puestas en tela de juicio últimamente. El pasado mes de octubre la Asociación de Directores y Directoras de Arte Contemporáneo de España (Adace) rechazó el proceso de selección de la dirección de la Fundación Luis Seoane, del que salió elegida Carmen Jiménez, al considerar que presentaba deficiencias en transparencia y garantías.

El proceso fue abierto para elegir a una persona que sustituyese a Silvia Longueira, anterior directora que se encuentra en excedencia como diputada socialista en el Parlamento Gallego.

Adace puso en duda la equidad del procedimiento y cuestionó la duración de los plazos, la escasa difusión y la ausencia de información sobre puntuaciones finales y el sistema de valoración.

Un mes después de estas denuncias y de que Jiménez renunciase a la dirección por las críticas recibidas, el patronato de la fundación, a propuesta del PP, aprobó anular el concurso y volver a convocarlo con otras bases. En esta reunión del patronato no estuvo presente la presidenta.

El BNG insta a Inés Rey a que reconsidere la decisión de abandonar la presidencia. "Huir de los problemas nunca es la solución", opina la concejal nacionalista Mercedes Queixas, miembro del patronato de la Fundación Luis Seoane.