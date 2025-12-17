Familiares del fallecido en una intervención policial en A Coruña: "Queremos justicia"

Los familiares de Yoni Barrul han explicado a la salida del entierro, que se produjo esta tarde en el camposanto de Feáns, en A Coruña que "no lo redujeron, lo tiraron al suelo y perdió la vida. Una detención no fue, para mí fue un asesinato directamente. Una cosa es reducir y otra cosa es que le tiren a matar, le han matado".

"Él vino a su casa, entró a su casa y estuvo haciendo ruido. Supuestamente los vecinos llamaron a la Policía. La Policía subió arriba, la hermana abrió la puerta y él estaba detrás. Lo cogieron de la chaqueta, lo tiraron en el suelo, están la hermana y la pareja, lo redujeron hasta que le quitaron la vida", insistió otro allegado.

Según relataron a las puertas del cementerio, los policías dijeron estas palabras los policías: "mira quién es". "Esto es odio y racismo. Solo pedimos justicia", insisten.

"Esto no ha muerto por un infarto, lo han matado. Tráfico de drogas, arma blanca, es todo mentira. Era una persona respetada. Trabajador. Empresario y muy querido" confirmaron.

"Él estaba en la cocina, tenía un cuchillo, estaba haciéndose un bocadillo. Venía del bar, como cualquier persona que viene a su casa y abrió un cacho de pan", relataron.

"En el momento que tocó el suelo tocó con la cabeza en el suelo. Un golpe fuerte y ayudaron ellos", aseguran.

"Le pegaron, tenemos fotografías que le hemos sacado nosotros conforme tiene una quemadura en el pecho por la pistola táser. En su propia casa. Le pisaron las manos, simplemente pedimos justicia. Justicia", inciden.

"Ni con el maquillaje le pudieron tapar los moratones y todo lo que hicieron", relató una mujer en el lugar.