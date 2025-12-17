Fallece una persona en una pizzería de la calle Orzán, en A Coruña

Imagen de la ambulancia y la Policía Lugar en el lugar del fallecimiento Cedida

Un hombre falleció a última hora de este miércoles en un local de hostelería de la calle Orzán. Según testigos, la muerte se debió a un infarto, aunque esto todavía deberá ser confirmado por las autoridades.

El suceso tuvo lugar en la pizzería La Pala, situada en la calle Orzán, que comparte terraza con el local Kvras, en la plaza de la Cormelana. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias 061, que a su llegada ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Alrededor de las 22:00 horas, el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y un coche fúnebre se hizo cargo del traslado del cuerpo. Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Local.

El incidente causó una notable expectación a esa hora de la noche, al tratarse de una zona muy concurrida y con numerosos locales de hostelería, entre ellos el conocido Kvras o la Jamonería Samaín.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

