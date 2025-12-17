Culleredo (A Coruña) despliega una Navidad llena de actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha presentado la programación completa de las Fiestas de Navidad, con un calendario repleto de actividades pensadas para todos los públicos y repartidas por las distintas parroquias del municipio.

Visitas de Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos, la tradicional cabalgata, espectáculos culturales, propuestas deportivas y campañas solidarias conforman la oferta municipal para estas fechas.

La programación arranca con un importante bloque de actividades deportivas, entre las que figura el XII Trail e Andaina de Orientación Gallaecia Raid, que se celebrará el 21 de diciembre en Ledoño.

A ello se suman campus de patinaje y fútbol, organizados por clubes locales, que se desarrollarán durante las vacaciones escolares en distintos polideportivos municipales.

El día 22 comenzará también el campamento municipal de Navidad, bajo el título A misión da garda do Nadal, que se extenderá hasta el 7 de enero en el CEIP Vila de Rutis.

En paralelo, continúa la campaña solidaria Un agasallo, mil ilusións, con el objetivo de que ningún niño o niña del municipio se quede sin juguete estas fiestas. Además, el área de Xuventude impulsa una nueva edición del concurso Advento CIPAX, con premios para la juventud participante.

La oferta cultural y de dinamización cobra protagonismo desde el 19 de diciembre, con animación navideña en las calles, pasacalles y personajes de Navidad en las zonas comerciales.

Ese mismo día tendrá lugar la fiesta de Navidad para las personas mayores, en el Polideportivo Ría do Burgo, así como el concierto navideño del Conservatorio Municipal de Música.

Desde comienzos de mes, el Paseo Marítimo de O Burgo acoge el Winter Park y el Winter Circus, dos citas ya consolidadas que permanecerán abiertas hasta el 11 de enero.

A partir del día 19 se iniciarán también las visitas de Papá Noel a los centros sociales, acompañadas de animación infantil, y el día 20 será el turno del Apalpador, que llegará a Celas con actividades para los más pequeños.

Ya en enero, las carpas de Navidad con juegos, hinchables y obradoiros volverán a instalarse en la plaza Europa y en Vila Melania.

El día 5 de enero se celebrará la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, con recorrido por varias parroquias y final en la plaza Europa, donde tendrá lugar la recepción oficial de Sus Majestades de Oriente.

Ese mismo día, los Reyes visitarán los centros sociales del municipio, llevando la ilusión a todos los rincones de Culleredo.

Durante estas fiestas, el Ayuntamiento mantiene también las campañas de dinamización comercial, como el Rasca e Gaña y los concursos de ambientación navideña en hostelería y escaparatismo, con el objetivo de apoyar al comercio local.