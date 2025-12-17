A Coruña sumará 300 nuevos contenedores de aceite y ropa

A Coruña sumará nuevos contenedores para la recogida de aceite usado y de ropa. Serán un total de 300, siguiendo la salida a concurso aprobada este miércoles en una reunión de la Xunta de Goberno Local.

En la rueda de prensa posterior, la alcaldesa Inés Rey explicó que habrá un total de 120 colectores de aceite y 180 de ropa. Todos ellos serán más modernos, contarán con un sistema de apertura mediante tarjeta y tendrán sensores de capacidad para "gañar na eficiencia da recollida". La tarjeta permitirá por su parte saber quién deposita y en qué cantidad los residuos en estos contenedores.

El presupuesto alcanza los 774.279 euros, que estarán financiados por los fondos de la Unión Europea Next Generation.

De acuerdo con lo previsto, estos nuevos contenedores llegarán a las calles de la ciudad antes del 1 de junio del próximo año.

El contrato, pendiente de adjudicación, incluye la fabricación de los contenedores con materiales duraderos y que sean compatibles con los sistemas y vehículos de recogida actuales, además de estar debidamente homologados y cumplir con las normativas correspondientes.