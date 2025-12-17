A Coruña avanza en la ronda peatonal por la Sagrada Familia con la adjudicación de nuevas obras

El próximo mes de enero comenzarán en A Coruña las actuaciones de la segunda fase de obras en el barrio de la Sagrada Familia para completar el proyecto de la ronda peatonal que unirá San Diego con el parque del Observatorio.

Este miércoles, la Xunta de Goberno Local ha aprobado la adjudicación de estas intervenciones en la calle Sagrada Familia y en Antonio Carballo con un presupuesto de un millón de euros a Construcciones Cernadas.

Sobre la actuación, la alcaldesa Inés Rey valoró este proyecto en el que "non só se gañou superficie para o paso das persoas, senón tamén accesibilidade universal, máis espazos de lecer e máis visibilidade para o pequeno comercio".

Durante la primera fase ya se llevaron a cabo obras de humanización entre las calles Nosa Señora da Luz y San Xaime, llegando a 2.200 metros cuadrados de superficie con más áreas peatonales, nuevas zonas verdes y mobiliario urbano nuevo.

Nuevo ascensor en el Barrio das Flores

La Xunta de Goberno Local celebrada este miércoles también adjudicó las obras de mejora en el sureste del Barrio das Flores a la UTE Sucess Infraestructuras y Servicios y Construcciones Leonardo Miguelez por más de 1 millón de euros.

Las intervenciones serán entre las calles Petunias y Azucenas, afectando a 5.300 metros cuadrados con la reforma de los pasos peatonales para suavizar los cambios de nivel y facilitando el acceso a las viviendas en diferentes alturas. También se construirá un nuevo ascensor que comunicará las plataformas de acceso a estas viviendas y se renovará el parque infantil y se mejorará la red de saneamiento e iluminación.

Adjudicadas las obras en la plaza Manuel Guitián de Elviña

Por otra parte, en el barrio de Elviña, se han adjudicado las obras de humanización de la plaza Manuel Guitián, incluidas en el Plan de Barrios 2025-2027.

Aquí, la empresa Construcciones Cernadas llevará a cabo obras por 609.000 euros con las que se aumentará la superficie peatonal y se mejorará la seguridad vial para facilitar el tránsito de personas.

También se renovarán los pavimentos, se ampliarán aceras y se visibilizarán los espacios de aparcamiento. Además, se elevará el paso de peatones para mejorar la seguridad vial y, en la propia plaza, se plantarán más árboles y se instalará mobiliario urbano además de renovar la iluminación y las infraestructuras de saneamiento.