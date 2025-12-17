Los Bomberos de A Coruña apagan un incendio en un vehículo estacionado en el CHUAC

Los Bomberos de A Coruña han intervenido esta mañana en el parking del CHUAC para apagar un incendio en un Renault Laguna estacionado.

El fuego se inició de forma fortuita, siendo controlado en primera instancia por el personal del recinto.

A su llegada, los profesionales abrieron el capó y extinguieron por completo el foco, localizado en el motor. Al tener una condición de semiabierto, no fue necesario evacuar a nadie.

La Policía Local localizó a los propietarios del vehículo, que son de Ourense y habían acudido al complejo hospitalario por una cita médica.

Intervinieron, según el parte de servicio, un vehículo con cinco bomberos.