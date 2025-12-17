El barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, estrenará el primer parque cubierto de la ciudad en el 2026

El barrio de O Ventorrillo está más cerca de estrenar el primer parque cubierto que tendrá la ciudad de A Coruña. El proyecto del área infantil de la guardería, presentado el pasado mes de julio, acaba de ser adjudicado a Jardinería Arce por 1.022.590,93 euros.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 9 meses, por lo que el parque infantil estará con toda probabilidad terminado en el 2026.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local, la alcaldesa, Inés Rey, celebró que se lleve adelante una petición vecinal con la que se duplicará la superficie hasta unos 800 metros cuadrados, lo que también permitirá al parque tener una capacidad que pasará de 75 a 135 personas.

El área infantil contará, además, con equipamientos nuevos e inclusivos, aunque su principal novedad serán las cuatro cubiertas ligeras de policarbonato que protegerán a los niños y niñas de las inclemencias del tiempo.