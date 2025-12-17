Ofrecido por:
Arde de madrugada un coche en A Coruña
El incendio se produjo en el barrio de As Xubias
En la madrugada de este miércoles, el equipo de bomberos de A Coruña tuvo que intervenir en el barrio de As Xubias por el incendio de un coche.
El suceso se produjo unos minutos antes de las 03:30 horas en As Xubias de Arriba. Al lugar se desplazó una dotación de bomberos y agentes de la Policía Local de la ciudad.
El vehículo quedó completamente calcinado pero afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.