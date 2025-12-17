La alcaldesa de A Coruña urge un consorcio metropolitano de transporte: "Es más necesario que nunca"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha insistido este miércoles en la necesidad de crear un consorcio metropolitano de transporte tras el anuncio del Gobierno central de ampliar los descuentos al transporte para 2026 con un billete único de 60 euros para viajar por todo el país, medida que ha valorado "muy positivamente".

"Nos gustaría que en el transporte metropolitano la Xunta tomara medidas de este tipo, que atienda la reivindicación que hacemos desde hace años", señaló Rey, en referencia a las demandas tanto del ayuntamiento coruñés como de los municipios del área.

La alcaldesa señaló que del concello depende la concesión del servicio de transporte urbano, del que "están a punto de salir los pliegos para la nueva licitación", pero que en materia de transporte metropolitano debe ser la Xunta la que se encargue de tomar medidas.

"Es más necesario que nunca, teniendo en cuenta que el próximo año entrará en funcionamiento la estación intermodal", indicó la regidora de A Coruña, que añadió: "La movilidad es metropolitana, nuestra vida es metropolitana".