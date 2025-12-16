Muere un hombre tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña.

Muere un hombre tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña. @EloyTP.

A Coruña

Inician una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo del asesinado el sábado en A Coruña

Fue apuñalado de madrugada en el Parque de Santa Margarita. El presunto asesino fue detenido tras huir

Varios allegados al joven de 20 años asesinado este sábado de noche en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, han iniciado una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo de la víctima a Senegal, su país de origen.

Para ello, han facilitado un número de Bizum donde recoger donativos: 631 75 35 24.

El presunto asesino pasó ayer a disposición judicial tras ser detenido el mismo sábado, a pesar de que huyó. Los hechos tuvieron lugar tras una discusión. Al término de la misma, sacó un arma blanca y lo apuñaló. Se decretó prisión provisional y sin fianza ante el riesgo de fuga.

La investigación permanece en manos de la brigada de Policía Judicial, que continúa tomando declaración a varios testigos con el objetivo de aclarar qué motivó la discusión y confirmar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión mortal.

Mientras tanto, vecinos del entorno del parque y del barrio de la zona de los Puentes, han reclamado al Concello un refuerzo de la presencia policial, denunciando una mayor sensación de inseguridad en el entorno tras lo ocurrido.