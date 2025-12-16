Inician una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo del asesinado el sábado en A Coruña

Muere un hombre tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña. @EloyTP.

Varios allegados al joven de 20 años asesinado este sábado de noche en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, han iniciado una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo de la víctima a Senegal, su país de origen.

Para ello, han facilitado un número de Bizum donde recoger donativos: 631 75 35 24.

El presunto asesino pasó ayer a disposición judicial tras ser detenido el mismo sábado, a pesar de que huyó. Los hechos tuvieron lugar tras una discusión. Al término de la misma, sacó un arma blanca y lo apuñaló. Se decretó prisión provisional y sin fianza ante el riesgo de fuga.

Cartel de la recaudación de fondos. Instagram.

La investigación permanece en manos de la brigada de Policía Judicial, que continúa tomando declaración a varios testigos con el objetivo de aclarar qué motivó la discusión y confirmar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión mortal.

Mientras tanto, vecinos del entorno del parque y del barrio de la zona de los Puentes, han reclamado al Concello un refuerzo de la presencia policial, denunciando una mayor sensación de inseguridad en el entorno tras lo ocurrido.