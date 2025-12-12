La Xunta urge avances en la protección de los murales de Lugrís a Concello y Diputación de A Coruña

La Xunta apela a la "máxima responsabilidad" de todas las administraciones implicadas para avanzar en la protección de los murales de Urbano Lugrís en A Coruña. Así lo ha manifestado este viernes el director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, con el fin de poder ponerlos a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones, tal y como recalcó, "está siendo el compromiso del Gobierno gallego".

Lo afirmó en respuesta a una pregunta en la comisión 4.ª del Parlamento, en la que el representante de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud trasladó la importancia de que el Concello y la Diputación da Coruña se sumen "con el mismo compromiso que está mostrando la Xunta en la conservación de este Bien de Interés Cultural".

Al respecto, recordó la importancia de "participar, trabajar y avanzar" en la mesa de trabajo conjunta de las tres administraciones implicadas, activada el pasado mes de junio, dando cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. En este sentido, Ángel Miramontes lamentó que la Diputación da Coruña no asistiese a este encuentro y emplazó a la institución provincial a sumarse a la próxima convocatoria, al tiempo que incidió en que "es muy importante que todas las administraciones actuemos con la máxima responsabilidad".

Un espacio dedicado a la figura y obra de Lugrís

Precisamente, el director de Patrimonio destacó que la Xunta, además de convocar esta mesa de trabajo, propuso la creación de un espacio dedicado a la figura y obra de Lugrís, en los números 25 y 27 de la calle Olmos, para mantener el complejo mural en el lugar donde fue creado, ya que se considera esta opción la más óptima para garantizar la mejor conservación del conjunto, a la vez que resulta la menos costosa.

La Xunta de Galicia adquirió estos murales tras presentar en el Juzgado Mercantil número 3 de A Coruña la resolución para ejercer el derecho de tanteo. La Consellería de Cultura, Lengua y Juventud ejerció así su derecho de adquisición preferente, recogido en la Ley de Patrimonio Cultural para aquellos bienes que cuentan con el máximo nivel de protección, igualando la oferta de 36.000 euros hecha por un particular.

Con esta adquisición, el objetivo de la Administración autonómica era proteger y restaurar el conjunto mural para ponerlo a disposición de la ciudadanía, teniendo en cuenta el interés común por mantener las obras en la ciudad, la importancia de que no se disgreguen y se mantengan juntas en el futuro, así como la posibilidad de que sean públicas, garantizando el acceso de la ciudadanía en cualquier situación.